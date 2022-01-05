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С 2022 года повысятся пенсии у работавших в колхозах до 1992 года

Экономист Голодова: с 2022 года повысятся пенсии у работавших в колхозах до 1992 года
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С 1 января неработающие пенсионеры, которые более 30 лет отработали в сельской местности, смогут получить надбавку к пенсии даже при переезде. Об этом в среду, 5 января, рассказала доктор экономических наук Жанна Голодова агентству «Прайм».

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«Дополнительный бонус к пенсии могут получать граждане, которые до 1992 года работали в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях», — сказала Голодова.

По словам экономиста, существенный рост инфляции обусловил необходимость индексации социальных выплат.

Вместе с тем с 1 января россияне, уволенные в связи с сокращениями, могут выйти на пенсию досрочно. Обязательным условием в данном случае являются сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника.

Также с 1 января в России проиндексированы на 5,9% страховые пенсии. В 2022 году подать заявление на выплату вышеуказанной пенсии смогут женщины с 56,5 года, а также мужчины с 61,5 года.

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