Сокращенным на работе россиянам разрешили досрочно выходить на пенсию

Россияне, уволенные в связи с сокращениями, с 1 января могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится во вступившем в силу с 2022 года законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Граждане России, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше», — отмечается в опубликованном на сайте Кремля документе.

Вместе с тем обязательным условием в данном случае являются сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. В частности, для мужчин стаж составляет 25 лет, для женщин — 20 лет.

Кроме того, с 1 января в России проиндексированы на 5,9% страховые пенсии. В 2022 году подать заявление на выплату вышеуказанной пенсии смогут женщины с 56,5 года, а также мужчины с 61,5 года.

Ранее, 20 декабря, стало известно, что большая часть работодателей заявила о серьезном кадровом дефиците в своих отраслях в 2021 году. Больше всего дефицит кадров испытывает сельское хозяйство — 78%.

Также в декабре опрос крупнейших российских компаний, проведенный Национальным исследовательским Томским государственным университетом, показал, что программы обучения и повышения квалификации выгоднее увольнения сотрудников. Около 80 млрд рублей крупнейшие российские компании тратят ежегодно на программы корпоративного обучения.