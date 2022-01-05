Макрон заявил о желании баллотироваться на второй президентский срок

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание снова участвовать в выборах президента страны, которые состоятся в апреле этого года. Об этом французский лидер заявил в среду, 5 января, в интервью газете Le Parisien.

По его словам, на данный момент ситуация с пандемией коронавируса является приоритетным вопросом для него как президента Франции, поэтому официально свою кандидатуру на второй срок он еще не выдвинул.

«Нет никакого ложного ожидания. Я хочу. Как только будут санитарные условия, которые это позволят, я проясню этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению и сообщу», — отметил Макрон.

Кроме того, он подчеркнул, что для нации Франции «очень хорошо, что есть женщины-кандидаты» на пост нового главы государства, поскольку такая ситуация обеспечивает равноправие женщин и мужчин.

Выборы президента Пятой республики пройдут весной 2022 года: первый тур запланирован на 10 апреля, второй — на 24-е.

Президентские выборы во Франции пройдут под эгидой правых партий — тройка ведущих кандидатов, которые уже объявили о выдвижении, относится именно к этому политическому сектору. Их порядок от наиболее центристского к ультраправому следующий: глава ядра французского государства — региона Иль-де-Франс, единый кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс; лидер «Национального объединения» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен, которая проиграла на голосовании 2017 года во втором туре, уступив Эммануэлю Макрону; публицист и скандально известный полемист Эрик Земмур, который в начале декабря объявил о создании собственной партии с символическим названием «Реконкиста» и который в своей антииммигрантской риторике переплюнул Марин Ле Пен.

По данным декабрьского опроса Французского института общественного мнения (Ifop) о том, за кого избиратели проголосовали бы в первом туре, с 25% лидирует Эммануэль Макрон; следом идут Марин Ле Пен и Валери Пекресс (у них по 17%), за ними следует Эрик Земмур (13%). Победу во втором туре Ifop также пока отдает действующему президенту: с перевесом в 12% в борьбе с Марин Ле Пен, в 4% — с Валери Пекресс и в 26% — с Эриком Земмуром.