Большунов уступил золото Клебо в общем зачете «Тур де Ски»

Победителем многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Об этом 4 января сообщает газета «Спорт-Экспресс».

По данным издания, в общем зачете Клебо победил с результатом 2 часа 24 минуты и 56 секунд. Российский лыжник Александр Большунов стал вторым с отставанием от лидера на 2 минуты и 3,2 секунды. Финн Иво Нисканен оказался на третьей позиции (+3.14,5).

Остальные россияне не далеко отстали от призовых мест общего зачета. Так, Денис Спицов занял четвертое место (+3.21,5). Якимушкин стал седьмым (+4.28.0). Алексей Червоткин на 13-й позиции (+6.06,6).

Как передает «Спорт-Экспресс», победителем заключительной гонки «Тура» — 10-километрового масс-старта — стал норвежец Шур Рете. Он преодолел маршрут за 31 минуту и 42,1 секунды. Второе место занял россиянин Денис Спицов, отставший от победителя на 2,4 секунды. Третьим стал немец Фридрих Мох — +18,9. Клебо занял пятое место, Большунов занял седьмое место в масс-старте.

Клебо выиграл «Тур де Ски» во второй раз в своей карьере. В двух предыдущих многодневках побеждал Большунов.

Ранее в этот же день Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет многодневки «Тур де Ски».

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе прокомментировала победу Непряевой, отметив, что ждала этой победы от женщин 11 лет.

Сама лыжница рассказала, что заключительная гонка многодневки «Тур де Ски» оказалась для нее самой тяжелой в сезоне. По словам спортсменки, она не знала, чего ожидать, но смогла собраться и отдать последние силы в масс-старте на 10 км свободным стилем.

Лучшим результатом до сих пор у России среди женщин было второе место. Непряева дважды становилась второй в сезонах 2018/19 и 2019/20.