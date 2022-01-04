Прямой эфир
Экономика
Цены на газ в Европе вновь превысили $1000 за тысячу кубометров
Мир
ВОЗ отслеживает обнаруженный во Франции новый штамм коронавируса
Мир
В США за сутки выявили более 1 млн случаев коронавируса
Мир
Подтверждено проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января
Мир
В Казахстане снизили цены на сжиженный газ в Мангистауской области
Спорт
Главным тренером СКА назначен Роман Ротенберг
Спорт
Экипаж россиянина Сотникова выиграл третий этап ралли «Дакар»
Мир
Главы МИД НАТО обсудят Россию и Украину 7 января
Общество
В Нижегородской области выявили случай «Омикрон»-штамма коронавируса
Мир
Боррель не будет обсуждать «Северный поток - 2» в ходе визита на Украину

Непряева рассказала о трудностях в заключительной гонке «Тур де Ски»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что заключительная гонка многодневки «Тур де Ски» оказалась для нее самой тяжелой в сезоне.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

По словам спортсменки, она не знала, чего ожидать, но смогла собраться и отдать последние силы в масс-старте на 10 км свободным стилем. Россиянка 4 января пришла к финишу четвертой, но это позволило ей сохранить первое место в общем зачете многодневки. Непряева стала первой российской лыжницей, победившей в «Тур де Ски», отмечает «Спорт-Экспресс».

«Я действительно очень переживала перед этой гонкой, не знала, чего от себя ожидать. Самочувствие было хорошее, рада, что в этом году смогла собраться и выдать всё, что оставалось... В том году не всё сложилось хорошо для меня в последней гонке. Я рада, что сейчас смогла собраться и дотерпеть. Я очень довольна собой в этой гонке, это самая тяжелая гонка в сезоне», — сказала Непряева в беседе с журналистами после масс-старта.

Ранее в этот же день главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе прокомментировала победу Натальи Непряевой в общем зачете «Тур де Ски». Она отметила, что ждала этой победы от женщин 11 лет.

Лучшим результатом до сих пор у России среди женщин было второе место. Непряева дважды становилась второй в сезонах 2018/19 и 2019/20.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021