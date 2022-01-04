Непряева рассказала о трудностях в заключительной гонке «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что заключительная гонка многодневки «Тур де Ски» оказалась для нее самой тяжелой в сезоне.

По словам спортсменки, она не знала, чего ожидать, но смогла собраться и отдать последние силы в масс-старте на 10 км свободным стилем. Россиянка 4 января пришла к финишу четвертой, но это позволило ей сохранить первое место в общем зачете многодневки. Непряева стала первой российской лыжницей, победившей в «Тур де Ски», отмечает «Спорт-Экспресс».

«Я действительно очень переживала перед этой гонкой, не знала, чего от себя ожидать. Самочувствие было хорошее, рада, что в этом году смогла собраться и выдать всё, что оставалось... В том году не всё сложилось хорошо для меня в последней гонке. Я рада, что сейчас смогла собраться и дотерпеть. Я очень довольна собой в этой гонке, это самая тяжелая гонка в сезоне», — сказала Непряева в беседе с журналистами после масс-старта.

Ранее в этот же день главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе прокомментировала победу Натальи Непряевой в общем зачете «Тур де Ски». Она отметила, что ждала этой победы от женщин 11 лет.

Лучшим результатом до сих пор у России среди женщин было второе место. Непряева дважды становилась второй в сезонах 2018/19 и 2019/20.