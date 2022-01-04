Лыжница Непряева выиграла общий зачет «Тур де Ски»

Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет многодневки «Тур де Ски».

В ходе масс-старта на 10 км свободным стилем, ставшего последним, шестым этапом многодневки, россиянка пришла к финишу четвертой. В результате Непряева осталась лидером в общем зачете.

Днем ранее Непряева первой финишировала в масс-старте на 10 км. Данную дистанцию лыжница преодолела за 29 минут и 51,3 секунды.

Второй к финишу пришла норвежка Хейди Венг, на третьей строчке — Криста Пярмякоски из Финляндии, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

Ранее, 1 января, сообщалось, что российским лыжникам не удалось прорваться в финал спринта «Тур де Ски», несмотря на успех Александра Большунова в масс-старте, где он стал вторым.

Россияне Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Илья Семиков выбыли в четвертьфинале, Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых — в полуфинале лыжной гонки в немецком Оберстдорфе.

«Тур де Ски» — часть Кубка мира, которая включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые проводятся как в классическом стиле, так и свободном.

Многодневные соревнования проходили с 28 декабря, всего было проведено шесть гонок.

Новость дополняется