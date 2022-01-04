В Мексике местные протестующие избили россиянку

Прокуратура мексиканского штата Чиапас подтвердила информацию об избиении россиянки местными протестующими, отметив, что начала расследование этого инцидента. Об этом ведомство сообщило во вторник, 4 января, на своей странице в Facebook.

«Генеральная прокуратура штата через районную прокуратуру округа Альтос инициировала протокол привлечения к ответственности за причинение вреда и телесных повреждений в отношении лиц, ответственных за нападение на женщину с российским гражданством. События имели место в муниципалитете Осчук», — сказано в сообщении.

Россиянка ехала 3 января на частной машине из штата Кинтана-Роо в Чиапас. По пути автомобиль остановила группа протестующих. Неизвестные лица, которые могут проживать в муниципалитете Осчук, избили туристку.

Протестующие потребовали от девушки оплатить проезд, рассказали в ведомстве. Россиянка ответили на требование мексиканцев отказом, после чего они напали на нее и избили.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 5 декабря, на Кипре нашли тела двух российских туристок, пропавших без вести на острове 17 ноября. Их обнаружили закопанными в саду местного дома отдыха.

Отмечалось, что подозреваемого в убийстве россиянок 32-летнего мужчину задержали 10 дней назад. Также стражи порядка задержали по данному факту еще двух мужчин.

Все задержанные — граждане Сирии, сообщили 5 декабря в посольстве РФ на Кипре.

По словам представителя посольства, одна из убитых женщин прилетела на Кипр в начале лета, а вторая — примерно полтора месяца назад. Обе туристки снимали квартиру в Ларнаке.