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В посольстве РФ раскрыли детали дела об убийстве россиянок на Кипре

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Пропавшие ранее на Кипре туристки из России обнаружены мертвыми, задержаны три сирийца, один из которых признался в убийстве. Об этом сообщил официальный представитель российского посольства в Республике Кипр Сергей Лагутенко.

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«По информации полицейского департамента Ларнаки, в 2 часа 30 минут утра были обнаружены тела двух пропавших ранее россиянок. Были задержаны три человека, все они сирийской национальности. Один из задержанных, насколько нам известно, дал признательные показания», — цитирует его РЕН ТВ.

По словам представителя посольства, одна из убитых женщин прилетела на Кипр в начале лета, а вторая — примерно полтора месяца назад. Обе туристки снимали квартиру в Ларнаке.

«Пропали 17 ноября, криминальная полиция Кипра достаточно оперативно взялась за это дело, оно было взято на контроль начальником полиции Республики Кипр», — рассказал Лагутенко.

Он подчеркнул, что диппредставительство с первых часов после пропажи россиянок находилось в контакте с органами следствия, а также содействовало в установлении личностей туристок и поиске их родственников.

«Насколько нам известно, у одной из погибших имеются родственники на территории РФ, с ними установлен контакт, по поводу второй женщины — нет данных о наличии у нее родственников в России», — сообщил представитель посольства.

Ранее в тот же день сообщалось, что тела двух российских туристок, пропавших без вести на Кипре, обнаружили закопанными в саду местного дома отдыха. Отмечалось, что подозреваемого в убийстве россиянок 32-летнего гражданина Сирии задержали десять дней назад. Во время допроса он признался в убийстве женщин и сказал, что закопал их в саду дома отдыха, в котором он работал строителем, а затем показал это место.

До этого, 17 ноября, туристки из России 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова были объявлены пропавшими без вести в Ларнаке.

26 июля спасатели обнаружили в акватории Гагры тело жителя Санкт-Петербурга, который утонул 22 июля. Отмечалось, что тело было доставлено в морг Гагрской районной больницы.

1 мая в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарской Республики умерла жительница Пятигорска. Отмечалось, что при оказании услуги по прыжкам со скалы на аттракционе организаторами не была рассчитана длина веревки и во время прыжка девушка ударилась о скалы и погибла.

9 сентября 2020 года скончалась отдыхавшая в Сухуме пожилая россиянка. Отмечалось, что Людмилу Герасимову доставили на скорой помощи в республиканскую больницу с сердечным приступом, но спасти ее не удалось.

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