В Берлине прошли акции против проведения Олимпиады в Пекине

В Берлине марш против Олимпиады в Пекине собрал десятки людей. Участники акции требуют остановить нарушение прав человека в Китае, передает телеканал «Известия». Демонстранты привлекают внимание к ситуации в Синьцзяне и Тибете. Протестующие призывают к полному бойкоту Олимпиады. Марш в центре города прошел без происшествий. Ряд стран отказались направлять в Пекин делегации от правительства.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.