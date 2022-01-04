Новак рассказал о влиянии «Омикрона» на рынок нефти

В настоящее время новый штамм коронавируса «Омикрон» не влияет на спрос на нефть. Об этом во вторник, 4 января, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы исходим из того, что пока есть неопределенности, связанные с распространением штамма «Омикрон». Тем не менее наблюдение и анализ показывают, что, несмотря на большой рост заражений, уровень госпитализации достаточно низкий и это не влияет на снижение спроса. Поэтому мы считаем, что нужно продолжать исполнять свои обязательства, которые ОПЕК+ брал на себя в рамках повышение добычи», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее в этот день Новак провел 24-ю министерскую встречу стран ОПЕК+.

Он отметил, что технический комитет ОПЕК+ рассмотрел три варианта ситуации на рынке в 2022 году: негативный, оптимистичный и базовый.

«Было принято решение, его все страны поддержали, что в феврале будет продолжено наращивание добычи на 400 тыс. баррелей в сутки», — сказал он.

По словам вице-премьер РФ, также на встрече министры обсудили уровень исполнения сделки.

«За ноябрь прошлого года оно было на историческом уровне в 122%, то есть выше, чем предполагалось. Это хороший показатель», — отметил Новак.

Следующее министерское заседание стран ОПЕК+ пройдет 2 февраля.

13 декабря ОПЕК предположила, что влияние нового «Омикрон»-штамма коронавируса на потребление нефти будет легким и краткосрочным, так как общий уровень вакцинации в мире растет. Однако в организации отметили, что ожидаемый баланс на рынке продолжает определяться эволюцией пандемии COVID-19 как ключевым фактором неопределенности.

1 декабря старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова заявила «Известиям», что потребность в нефти может понижаться, если из-за распространения нового штамма коронавируса государства начнут возвращать режимы ограничений и локдаунов. В цене на сырье по-прежнему большое значение имеют параметры спроса и предложения, отметила эксперт.

В ноябре Новак в кулуарах Российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил журналистам, что РФ пока не видит необходимости в принятии срочных мер ОПЕК+ из-за появления нового штамма COVID-19. По его словам, всегда при появлении нового штамма рынок начинает его оценивать, так как правительства разных стран могут принимать ограничительные меры.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.