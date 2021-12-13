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ОПЕК оценила влияние на спрос на нефть штамма «Омикрон»

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Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) полагает, что влияние нового «Омикрон»-штамма коронавируса на потребление нефти будет легким и краткосрочным, так как общий уровень вакцинации в мире растет. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщается в декабрьском докладе организации.

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По мнению организации, несмотря на восстановление рынка нефти и мировой экономики, ряд сложностей, которые сопровождали эти процессы в 2021 году, сохранятся и в 2022 году.

«Ожидаемый баланс на рынке продолжает определяться эволюцией пандемии COVID-19 как ключевым фактором неопределенности, но в рамках успешных совместных действий по Декларации о кооперации (сделка ОПЕК+. — «Известия») продолжает оказываться тщательный и своевременный мониторинг, который обеспечивает возможность быстро отреагировать на изменения на рынке», — говорится в докладе.

1 декабря старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова заявила «Известиям», что потребность в нефти может понижаться, если из-за распространения нового штамма коронавируса государства начнут возвращать режимы ограничений и локдаунов. В цене на сырье по-прежнему большое значение имеют параметры спроса и предложения, отметила эксперт.

В ноябре вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил журналистам, что РФ пока не видит необходимости в принятии срочных мер ОПЕК+ из-за появления нового штамма COVID-19. По его словам, всегда при появлении нового штамма рынок начинает его оценивать, так как правительства разных стран могут принимать ограничительные меры.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

В декабре 2016 года была торжественно подписана Декларация о кооперации, согласно которой ОПЕК и несколько стран, не входящих в организацию (включая Россию), с января 2017 года договорились снизить нефтедобычу. Официальной целью было убрать излишки коммерческих запасов нефти, но в конечном итоге — повысить цены на нее.

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