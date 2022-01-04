Вяльбе оценила победу Непряевой в общем зачете «Тур де Ски»

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе в разговоре прокомментировала победу Натальи Непряевой в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Специалист отметила, что долгожданная победа вызвала бурю эмоций.

«Эмоции самые замечательные. Сейчас как выжатый лимон. Плакала и радовалась. Я ждала этой победы 11 лет от женщин. Надеюсь, что Наталье это придаст больше уверенности. Это хороший шаг перед главным стартом сезона», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Непряева стала первой россиянкой в истории, которая одержала победу в общем зачете.

4 января спортсменка пришла четвертой в масс-старте на 10 км свободным стилем, ставшем последним, шестым, этапом многодневки. Однако это не помешало ей сохранить лидирующую позицию по итогам турнира.

Днем ранее Непряева первой финишировала в масс-старте на 10 км. Данную дистанцию лыжница преодолела за 29 минут и 51,3 секунды.

«Тур де Ски» проводится с сезона-2006/07. Лучшим результатом до сих пор у России среди женщин было второе место. Непряева дважды становилась второй в сезонах 2018/19 и 2019/20, в 2021 году вторую строчку заняла Юлия Ступак.