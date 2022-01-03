Россиянка Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева в понедельник, 3 января, выиграла масс-старт на турнире «Тур де Ски».

Дистанцию 10 км классическим стилем Непряева преодолела за 29 минут и 51,3 секунды

Второй к финишу пришла норвежка Хейди Венг, на третьей строчке — Криста Пярмякоски из Финляндии, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

Россиянка занимает первую строчку в общем зачете перед последним днем соревнований, который пройдет 4 января.

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