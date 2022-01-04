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Эксперт дал прогноз на курс доллара в 2022 году

Аналитик Жильников дал прогноз на курс доллара в 2022 году
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В 2022 году американская валюта подорожает. В среднем доллар будет держаться на отметке в 75,5 рубля. Об этом во вторник, 4 января, рассказал главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Егор Жильников.

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«Если же говорить про доллар в связке с рублем, то мы ориентируемся на отметку 76,5 рубля на конец 2022 года, и на уровень 75,5 рубля в среднем за год», — рассказала он агентству «Прайм».

Жильников отметил, что на рост доллара повлияют действия американского финансового регулятора. На фоне роста инфляции в США активно сворачивают экономические программы стимулирования, а рынок проецирует тройное повышение ключевых ставок в Америке с возможным первым повышением уже в апреле 2022 года, что и повлияет на рост доллара.

«В начале года ключевую динамику пары доллар-рубль будет задавать развитие геополитической ситуации и новостей, связанных с омикрон-штаммом. При усилении негативного влияния данных факторов возможен заметный отток иностранного капитала с отечественного рынка, что может ослабить позиции рубля», — указал эксперт.

Ослаблению рубля, по его мнению, также будет способствовать динамика цен на нефть. Против роста цен будут играть ожидание высокого роста ставок, торможение Китая как крупнейшего потребителя и продажа нефти из стратегических запасов, заключил Жильников.

До этого, 29 декабря, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что укрепление рубля к доллару дает возможность для покупки доллара по лучшему курсу. Кроме того, нельзя быть уверенными в том, что евро уйдет ниже 80 рублей.

Финансист отметил, что доллар начал укрепляться по отношению к другим валютам после объявления Федеральной резервной системы (ФСР) о том, что программа выкупа активов будет постепенно сворачиваться. Таким образом, эксперт указал, что лучшими вариантами для сбережений на ближайшие несколько месяцев являются евро и доллар, однако небольшую часть накоплений всё равно стоит держать в рублях.

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