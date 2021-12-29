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Финансист назвал лучшие валюты для хранения долгосрочных сбережений

Финансист Коган: долгосрочные сбережения лучше хранить в долларах и евро
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Укрепление рубля к доллару дает возможность для покупки доллара по лучшему курсу. Кроме того, нельзя быть уверенными в том, что евро уйдет ниже 80 рублей. Об этом в среду, 29 декабря, рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Так что факт остается фактом — сбережения, которые не планируются к тратам на долгосрочном горизонте, лучше держать в долларах или евро», — рассказал Коган агентству «Прайм».

Финансист отметил, что доллар начал укрепляться по отношению к другим валютам после объявления Федеральной резервной системы (ФСР) о том, что программа выкупа активов будет постепенно сворачиваться, добавляет сайт «Газета.Ru».

«Достаточно хороши для инвестиций на долгий срок швейцарский франк и иена, есть перспективы роста также и у норвежской кроны, но это валюта — уже условного «второго эшелона», — добавил специалист.

Таким образом, эксперт указал, что лучшими вариантами для сбережений на ближайшие несколько месяцев являются евро и доллар, однако небольшую часть накоплений все равно стоит держать в рублях.

До этого, 24 декабря, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение, что рубль является более стабильной и надежной валютой, чем доллар, в долгосрочной перспективе.

По словам экономиста, российская нацвалюта только укрепляет свои позиции, становясь все более выгодной для инвестирования. Шоки, связанные с пандемией коронавируса, уже подходят к концу. Но даже если выяснится, что это еще не конец, Россия успела выработать механизмы действия в таких ситуациях. Финансовый аналитик считает, что экономика страны находится в равновесном состоянии.

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