Экономист назвал российский рубль лучшей валютой для долгосрочных сбережений

Рубль является более стабильной и надежной валютой, чем доллар, в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказал в пятницу, 24 декабря, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он отметил, что экономика РФ активно развивается, хотя пока это может быть незаметно на бытовом уровне. При этом у США накопился значительный багаж проблем, которые могут привести к ослаблению их национальной валюты.

По словам экономиста, российская нацвалюта только укрепляет свои позиции, становясь всё более выгодной для инвестирования. Шоки, связанные с пандемией коронавируса, уже подходят к концу. Но даже если выяснится, что это еще не конец, Россия успела выработать механизмы действия в таких ситуациях. Финансовый аналитик считает, что экономика страны находится в равновесном состоянии.

Беляев отметил, что пока не стоит ждать никакого резкого прогресса российской экономики, при этом провалов, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, тоже не предвидится.

«Что касается предполагаемой войны, не думаю, что всё перейдет в серьезную фазу, хотя напряжение и есть. Разум всё же возобладает, ведь развязывать войну губительно для всех. Ввиду этого я не вижу причин россиянам переживать и за свои сбережения», — сказал экономист в беседе с порталом Lenta.Ru.

Эксперт напомнил, что ЦБ взял курс на повышение ключевой ставки, а это значит, что вскоре повысятся и ставки по банковским вкладам, что повысит их привлекательность и сделает более доходными.

«Многие организации уже предлагают 7-8% по вкладам, и дальше этот показатель будет расти. Кроме того, надо помнить, что все вклады до 1,4 млн рублей застрахованы», — сказал Беляев.

Если ранее специалисты рекомендовали хранить сбережения в валюте страны, куда чаще совершаются регулярные поездки, чтобы не терять на конверсии, то теперь этой дилеммы уже нет. Сейчас именно рубль является наиболее надежной и перспективной валютой для инвестиций, заключил экономист.

Накануне президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции, что российская экономика всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой, чем в других странах, к вызовам во время пандемии коронавируса, сообщает телеканал «360».

По словам российского лидера, экономика РФ восстановилась от последствий пандемии гораздо быстрее, чем другие государства, передает RT.

Он уточнил, что рост ВВП в этом году ожидается на уровне 4,5%. Также растут показатели промышленного производства, темпы увеличения составляют 5%.