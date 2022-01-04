Президент Мавритании заболел COVID-19

Президент Исламской Республики Мавритания 65-летний Мохамед ульд Газвани заразился коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 4 января, сообщил информационный портал Sahara Media.

Отмечается, что Газвани сдал тест на коронавирус после ухудшения самочувствия на фоне симптомов простуды. В сообщении говорится, что президент был вакцинирован.

Уточняется, что глава Мавритании переносит заболевание в легкой форме.

По данным международного статистического бюро Worldometer, всего за время пандемии в Мавритании выявили 42 672 случая заболевания. В общей сложности за время пандемии в республике умерли 872 человека от COVID-19.

3 стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусной инфекцией. Заболевание главы Пентагона подтвердил тест на COVID-19. У Остина легкие симптомы, он находится на карантине дома. Руководитель минобороны рассказал, что встречался с Байденом 21 декабря, более чем за неделю до того, как у него появились симптомы. Пентагон Остин не посещал с 30 декабря.