Тест министра обороны США на COVID дал положительный результат

ПЦР-тестирование на коронавирус американского министра обороны Ллойда Остина показало положительный результат. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщается в заявлении главы Пентагона, размещенном на сайте ведомства.

«Сегодня утром мой тест на коронавирус дал положительный результат», — говорится в сообщении.

Остин пояснил, что попросил сделать тест, после того, как ощутил признаки заболевания, находясь дома в отпуске. В настоящее время, добавил глава оборонного ведомства, у него «легкие симптомы» и он следует рекомендациям врача.

«Я не был в Пентагоне с четверга, где у меня были короткие встречи с несколькими членами моими сотрудниками. Мы все были в масках и соблюдали социальную дистанцию», — отметил он.

Министр также добавил, что ревакцинировался в октябре и, по мнению его лечащего врача, позволяют легче переносить инфекцию.

31 декабря эксперты в области здравоохранения США рассказали о вероятном ухудшении эпидемиологической обстановки в январе в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон». В частности, о резком росте заболеваемости в январе предупредил специалист по инфекционным заболеваниям Университета Миннесоты Майкл Остерхолм. По его словам, январь станет «вирусной бурей».

Главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире CNBC также заявил о возможном всплеске заболеваемости. По его оценке, нынешняя волна COVID-19 достигнет своего пика в январе.