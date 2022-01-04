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Мужчина сгорел в квартире на западе Москвы из-за непотушенной сигареты

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Пожилой мужчина скончался в квартире многоэтажного дома на западе Москвы в результате пожара.

Как стало известно «Известиям», инцидент произошел в ночь на вторник, 4 января, на втором этаже жилого дома по улице Крылатские Холмы.

Причиной возгорания могла стать не потушенная сигарета. Соседка по квартире подтвердила, что погибший мужчина курил.

В квартире погибший проживал вместе с супругой — она осталась жива. Эвакуация жильцов не потребовалась.

Соседи рассказали, что стучали в двери квартиры пожилой поры и просили открыть форточки, так как в коридор из квартиры выходил дым. Экстренным службам пришлось выбить дверь помещения, в котором разгорелось пламя, уточнили жильцы дома.

Ранее в тот же день три человека погибли в результате пожара в жилом доме на юге Москвы, несколько жильцов пострадали. Погибли две женщины. Еще один мужчина 1982 года рождения, спасаясь от огня прыгнул с высоты пятого этажа, от полученных травм он скончался.

Площадь возгорания составила 20 кв. м. По факту гибели троих человек СК РФ по столице организовал доследственную проверку.

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