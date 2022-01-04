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Три человека погибли при пожаре на юге Москвы

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Три человека погибли в результате пожара в жилом доме на юге Москвы, несколько жильцов пострадали. Об этом во вторник, 4 января, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что пожар произошел в двухкомнатной квартире на пятом этаже многоэтажного жилого дома на Кавказском бульваре. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Источник уточнил, что горели личные вещи и мебель, квартира сильно была захламлена.

Жильцов дома эвакуируют из здания. В данный момент пожар удалось ликвидировать.

Ранее, в декабре, пожар произошел в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Из окон общежития валил густой дым. Пожар произошел в одной из комнат, площадь возгорания составила 3 кв. м. Огонь был потушен, пострадавших нет.

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