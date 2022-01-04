СК начал проверку по факту гибели трех человек при пожаре в Москве

В Москве организована доследственная проверка после гибели троих человек в результате возгорания в квартире жилого дома. Об этом во вторник, 4 января, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится на сайте столичного СК.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара в квартире жилого дома на Казанском бульваре погибли две женщины. Еще один мужчина 1982 года рождения, спасаясь от огня прыгнул с высоты пятого этажа, от полученных травм он скончался.

Следователи проводят на месте происшествия необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося, а также причин возгорания, добавили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел в понедельник поздно вечером. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на пятом этаже жилого дома на Казанском бульваре. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Горели личные вещи и мебель, квартира сильно была захламлена.

Пожар уже удалось ликвидировать.