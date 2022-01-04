Соседи рассказали о жизни ударившей мать ножом экс-участницы «Пацанок»

В квартире в Гатчине, где проживает ударившая ножом свою мать экс-участница телешоу «Пацанки» Регина Колупаева, происходят частые драки и ссоры. Об этом рассказали «Известиям» в понедельник, 3 января, соседки девушки.

По ее словам, Колупаева живет в одной квартире с родителями, при этом мать девушки страдает алкоголизмом и нигде не работает. Сама участница шоу также распивает спиртные напитки и приводит в дом взрослых мужчин, добавила женщина.

«Там мама и отец живут. Дочка у них вела образ жизни не очень. Она приводила сюда мужчин в возрасте, они там собирались, а потом происходили драки. Мужчины стучали к нам, просили о помощи, чтобы мы вызвали полицию, потому что они были избиты. Шумели, пили, курили. Мама у них практически не выходила никуда, как уходила в запой. Нигде не работала», — отметила соседка.

Она добавила, что в ночь, когда произошел инцидент, драк слышно не было.

Другая соседка также рассказала о Колупаевой, что о случившемся узнала уже после, когда приехала скорая помощь и двое полицейских машин.

В распоряжении «Известий» оказалась видеозапись, на которой сняты события, произошедшие до инцидента с ножом. На кадрах видно, как отец девушки, используя бранную лексику, отчитывает пьяную подругу дочери за то, что она мешает жильцам дома отдыхать в выходной день.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Гатчине 26-летняя участница первого сезона телешоу «Пацанки» во время ссоры ударила ножом в спину свою мать. Инцидент произошел накануне, 2 января.

Отмечалось, что девушка в момент произошедшего находилась в состоянии наркотического опьянения. Она задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшую 46-летнюю женщину госпитализировали с ножевым ранением задней стенки грудной клетки. Она находится в тяжелом состоянии.