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Участница популярного телешоу ударила свою мать ножом в Гатчине

Участница шоу «Пацанки» ударила свою мать ножом
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В Гатчине 26-летняя девушка во время ссоры ударила ножом в спину свою мать. По данным «Известий», инцидент произошел 2 января на улице Красных Военлетов.

По предварительной информации, девушка находилась в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время она задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшую 46-летнюю женщину госпитализировали с ножевым ранением задней стенки грудной клетки. Она находится в тяжелом состоянии.

Нападавшей оказалась 26-летняя Регина Колупаева. Она принимала участие в первом сезоне шоу «Пацанки», но не дошла до финала. Отмечалось, что девушка воспитывалась отцом, увлекалась автомобилями и злоупотребляла алкоголем.

В августе прошлого года мужчина в Калининграде напал с ножом на своих пожилых родственников. В ходе застолья у него случился конфликт с 61-летней родственницей, в ходе которого мужчина начал избивать пенсионерку. За супругу вступился ее 62-летний муж. После этого злоумышленник схватил кухонный нож и ударил им пожилого человека. Тот получил резаные раны правой руки.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

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