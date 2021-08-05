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Внук изрезал ножом бабушку и дедушку во время застолья в Калининграде

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Управление МВД России по Калининградской области в четверг, 5 августа, сообщило о задержании мужчины, который в Калининграде напал на своих пожилых родственников.

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Как объяснили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 3 августа в квартире одного из домов на улице Олега Кошевого. По предварительным данным, 25-летний мужчина приехал в гости к своим бабушке и дедушке, чтобы вместе отпраздновать день рождения.

Однако в ходе застолья у него случился конфликт с 61-летней родственницей, в ходе которого мужчина начал избивать пенсионерку. За супругу вступился ее 62-летний муж. После этого злоумышленник схватил кухонный нож и ударил им пожилого человека. Тот получил резаные раны правой руки.

«Спасаясь от неадекватного внука, пара выбежала на лестничную площадку и вместе с подоспевшими соседями удерживала входную дверь до прибытия стражей порядка», — уточнили в региональном главке МВД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции и работники частного охранного предприятия «Балтийские медведи» задержали мужчину и доставили его в отдел полиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре прошлого года школьник убил ножом свою бабушку в Московском районе Санкт-Петербурга. Сообщалось, что привлекавшийся ранее к уголовной ответственности 16-летний подросток во время ссоры с 71-летней пенсионеркой несколько раз ударил женщину ножом, вследствие чего она скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подросток сам явился в полицию и рассказал о преступлении.

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