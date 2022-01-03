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Уголовное дело возбудили по факту убийства бизнесмена в Махачкале

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Следователи 3 января возбудили уголовное дело по факту убийства предпринимателя Мурадхана Ризаева в Махачкале.

Как ранее в понедельник сообщали «Известия», учредитель ООО «Гранит» вышел утром из дома, за ним следом пошел злоумышленник. На Речной улице преступник три раза выстрелил бизнесмену в спину и скрылся.

Правоохранителям удалось быстро установить подозреваемого, его уже задержали и допросили.

Бизнесмен обвинялся в хищении из бюджета Республики Дагестан 576 млн рублей и легализации похищенного на сумму 4,7 млн рублей при реализации программы переселения аварийного жилья в 2016–2017 годах.

Известно, что Ризаев находился в родственных связях с бывшим министром строительства Дагестана Ибрагимом Казибековым, который числится в международном розыске с 2018 года.

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