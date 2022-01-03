В Махачкале убили подозреваемого в хищении 576 млн рублей бизнесмена

Учредителя ООО «Гранит» Мурадхана Ризаева убили в Махачкале. По данным «Известий», в предпринимателя выстрелили в момент, когда он выходил из дома на улице Речная.

Злоумышленник произвел три выстрела. Ризаев скончался на месте.

Подозреваемого в совершении преступления установили и задержали, сейчас его допрашивают.

Ранее бизнесмен обвинялся в хищении из бюджета Республики Дагестан 576 млн рублей и легализации похищенного на сумму 4,7 млн рублей при реализации программы переселения аварийного жилья в 2016–2017 годах.

Известно, что Ризаев находился в родственных связях с бывшему министру строительства Дагестана Ибрагимом Казибековым, который числится в международном розыске с 2018 года.

В декабре 2021 года был вынесен приговор соучастникам убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Муртази Шадании назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы, Джамбуле Джанашии — в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима каждому. Адвокат Япончика Сергей Котелевский выражал удовлетворение решением суда.