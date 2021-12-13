Адвокат Япончика удовлетворен приговором соучастникам его убийства

Сергей Котелевский, адвокат Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, удовлетворен приговором в отношении соучастников в убийстве криминального авторитета. Об этом он заявил понедельник, 13 декабря.

«Признали виновными, судья безукоризненно вынес приговор. Нас всё устроило, это суд присяжных», — сказал он телеканалу «Звезда».

Ранее в понедельник суд огласил приговор двум фигурантам дела, передает НСН.

Муртази Шадании назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы, Джамбуле Джанашии в виде 15 лет лишения свободы — с отбыванием наказания в колонии строгого режима каждому.

Было установлено, что в 2009 году Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев, а также Нузгар Папава и Астамур Бутба были привлечены Ильей Симонией для совершения убийства Иванькова. Мотивом этого преступления являлось обещанное неустановленными лицами возвращение Симонии статуса вора в законе, то есть лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии.

Джанашия и Газзаев, по данным следствия, осуществляли скрытое наблюдение за Иваньковым. Шадания также принимал участие в транспортировке оружия в Москву, из которого в последующем стреляли в жертву. По указанию Симонии, 28 июля 2009 года исполнители преступления прибыли к ресторану и один из них выстрелил в Япончика. От полученных ранений Иваньков скончался в больнице 9 октября 2009 года.

В момент непосредственного совершения убийства Джанашия и Газзаев находились на месте происшествия и наблюдали за прилегающей к нему территорией.

В апреле соучастника по делу об убийстве Иванькова Каху Газзаева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105, ч. 2 УК РФ. Он приговорен к 14 годам тюрьмы.

В мае 2013 года источники «Известий» в Главном управлении уголовного розыска (ГУУР) рассказали, что осенью 2012 года спецслужбы заметили активность в противоборствующих мафиозных кланах. В итоге объединенную оппозицию возглавили влиятельные законники Джемо Микеладзе (Джемо) и Ровшан Джаниев (Ровшан Ленкоранский). По мнению приближенных Усояна, именно Ровшан стоял за убийством Иванькова.