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Карпин пошутил про российский футбол

Тренер сборной России Карпин пошутил про российский футбол
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин 3 января пошутил про состояние российского футбола.

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В Instagram тренер опубликовал фото, сделанное во время подводного плавания и написал: «Куда плыть? Фиг поймешь». В ответ пользователи соцсети стали шутить, что на дне Карпин ищет российский футбол.

«Он там, даже искать не надо», — ответил на это Карпин.

Карпина назначили на пост главного тренера российской сборной по футболу в июле 2021 года.

Сборная России под руководством Карпина по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первой стала сборная Хорватии, которая набрала 23 очка, добавляет сайт «Спорт-Экспресс». Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере. Он отметил, что россияне позволили соперникам играть в атаку.

26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка, по результатам которой сборная Польши стала соперником команды России по полуфиналу плей-офф за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре

15 декабря президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что выступление сборной РФ на отборочном турнире является удовлетворительным.

Финальная часть чемпионата мира по футболу – 2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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