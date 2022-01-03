Карпин пошутил про российский футбол
Главный тренер сборной России Валерий Карпин 3 января пошутил про состояние российского футбола.
В Instagram тренер опубликовал фото, сделанное во время подводного плавания и написал: «Куда плыть? Фиг поймешь». В ответ пользователи соцсети стали шутить, что на дне Карпин ищет российский футбол.
«Он там, даже искать не надо», — ответил на это Карпин.
Карпина назначили на пост главного тренера российской сборной по футболу в июле 2021 года.
Сборная России под руководством Карпина по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первой стала сборная Хорватии, которая набрала 23 очка, добавляет сайт «Спорт-Экспресс». Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере. Он отметил, что россияне позволили соперникам играть в атаку.
26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка, по результатам которой сборная Польши стала соперником команды России по полуфиналу плей-офф за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре
15 декабря президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что выступление сборной РФ на отборочном турнире является удовлетворительным.
Финальная часть чемпионата мира по футболу – 2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.