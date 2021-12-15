В РФС оценили выступление сборной России в отборе на чемпионат мира

Выступление сборной России по футболу на групповом этапе отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года является удовлетворительным. Об этом в среду, 15 декабря, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Выступление можно признать удовлетворительным. Очко отставания от победителя группы — мы были очень близки к тому, чтобы завоевать прямую путевку на чемпионат мира. Отборочный турнир продолжается. Окончательную оценку можно будет дать по его завершении», — заявил Дюков на пресс-конференции по итогам исполкома РФС.

Сборная России заняла второе место в отборочном турнире и будет бороться за выход на ЧМ-2022 в стыковых матчах. Команда Валерия Карпина могла стать первой и выйти на чемпионат мира напрямую, однако в решающем матче проиграла Хорватии (0:1), которая стала первой, пишет «Спорт-Экспресс».

Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере. Он отметил, что россияне позволили соперникам играть в атаку.

26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка, по результатам которой сборная Польши стала соперником команды России по полуфиналу плей-офф за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Финальная часть чемпионата мира по футболу – 2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.