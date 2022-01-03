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Эксперт назвал причины проблем с мотором автомобиля в морозы

Эксперт Сидоров назвал причины проблем с мотором автомобиля в морозы
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Основные причины, почему машина не заводится в морозную погоду, — проблемы с аккумулятором, плохое качество топлива или моторного масла. Об этом в понедельник, 3 января, рассказал директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров.

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По его словам, важно убедиться, что на заправке водитель приобретает качественный бензин.

«Говоря именно о дизельном топливе, отмечу, что обезопасить себя можно путем добавления присадки, которая не позволит ему кристаллизовываться», — порекомендовал специалист.

Чтобы быть уверенным в качестве масла, лучше всего следовать рекомендации производителя автомобиля и менять его в соответствии с регламентом, советует Сидоров.

Говоря об аккумуляторах, атвоэксперт напомнил, что они служат в среднем от 5 до 10 лет.

«И если он (аккумулятор. — Ред.) примерно такого возраста, то нужно заранее задуматься о замене. Существуют различные методы проверки батарей, чтобы сразу не тратить деньги на новую и сначала убедиться в качестве старой. Однако если причина проблем с запуском машины в аккумуляторе, то, конечно, его нужно поменять», — приводит «Прайм» слова Сидорова.

Если сразу не получилось завести машину в мороз, то можно включить фары, подождать 15–30 секунд, а потом запустить двигатель, посоветовал эксперт. Еще один способ — прогреть аккумулятор, зарядив батарею в теплом помещении. Кроме того, можно использовать переносные пуско-зарядные устройства. По словам Сидорова, этот вариант наиболее безопасен.

Ранее, 24 декабря, специалисты аналитического агентства «Автостат» рассказали, какой автомобиль в России является абсолютным лидером по стоимости содержания.

На первом месте в этом перечне находится Lada Xray. Один километр пробега данного хетчбэка обходится в 7,5 рубля. На втором месте списка расположилась Lada Granta (7,6 рубля). Третье место занимает Lada Vesta — 7,7 рубля.

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