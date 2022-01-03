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Большинство россиян запланировали сменить работу в 2022 году

Опрос: большинство россиян запланировали сменить работу в 2022 году
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В 2022 году большинство россиян планирует сменить работу. Об этом свидетельствует исследование, проведенное сервисом «Работа.ру», результаты опубликованы 3 января.

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Так, 71% опрошенных жителей России хотели бы сменить работу. От нового места большая часть респондентов (76%) ожидает высокой зарплаты, 58% опрошенных хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, 48% рассчитывают на соблюдение баланса между работой и отдыхом.

Помимо этого, результаты опроса показали, что 37% россиян хотели бы видеть на новой работе возможности для карьерного роста, 33% — возможности обучения, а 32% — интересные задачи. Также 27% опрошенных заявили о важности близости новой работы к дому и о возможности гибкого графика (24%).

По данным исследования, 49% из тех, кто планирует смену работы, на данный момент находятся в поисках подходящих вакансий, 29% пока изучают профессии, которые могут им подойти. В то же время 12% уже получают необходимые знания для новой сферы деятельности.

Опрос проводился в декабре 2021 года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. человек старше 18 лет, передает ТАСС.

В августе 2021 года были опубликованы результаты исследования, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, согласно которым четыре из пяти представителей рабочего персонала недовольны своей зарплатой, более половины (63%) опрошенных хотели бы сменить вид деятельности. При этом среди административного персонала доля недовольных выше всего — 84%.

Основными причинами желания сменить профессию среди опрошенных стали отсутствие карьерных перспектив — 48%, низкая зарплата — 44%, надоела старая профессия — 29%.

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