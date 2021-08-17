Опрос показал желание представителей рабочего персонала сменить профессию

Более половины (63%) опрошенных представителей рабочего персонала хотели бы сменить вид деятельности. Это следует из результатов опроса, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Исследование имеется в распоряжении «Известий».

Согласно его результатам, 4 из 5 представителей рабочего персонала недовольны своей зарплатой, при этом среди административного персонала доля недовольных выше всего — 84%.

Основная часть респондентов заявила, что перерабатывает на текущем месте работы (72%). Переработки, согласно ответам, оплачивают менее чем половине (48%).



Почти у каждого четвертого работающего соискателя есть подработка, причем наиболее высокая доля (37%) среди представителей профессиональной области «Строительство, недвижимость».

«Чуть более половины респондентов считают свою профессию престижной (57%). Но несмотря на это, 63% хотят поменять профессию или сферу деятельности, из которых 44% уже планируют смену деятельности. Основными причинами для смены профессии являются: отсутствие карьерных перспектив — 48%, низкая зарплата — 44%, надоела старая профессия — 29%», — говорится в тексте исследования.

Большая часть респондентов хотела бы пройти курсы повышении квалификации по нынешней профессии, а чуть более четверти рассматривают возможность оформиться как самозанятые.

Среди основных параметров при выборе компании-работодателя, помимо достойной заработной платы, — удобное рабочее место, оснащенное всем необходимым, широкие возможности для карьерного роста, оплата сверхурочного рабочего времени, а также близость работы к дому.

5 августа также были опубликованы результаты исследования hh.ru и облачной платформы CRM Talantix, согласно которым самой частой причиной отказа в приеме на работу стало несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии.

В топ-10 причин отказа в трудоустройстве также вошли отказы из-за возраста (5% от общего числа отказов), пола или национальности (менее 0,5% в обоих случаях).