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Опрос выявил основные причины отказа в приеме на работу

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Рекрутинговая платформа hh.ru и облачная CRM Talantix провели исследование и выяснили основные причины отказа в трудоустройстве в России.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования 5 августа, самой частой причиной отказа в приеме на работу стало несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии. Это причина каждого третьего отказа или 121,5 тыс. отказов, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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В топ-10 причин отказа в трудоустройстве также вошли отказы из-за возраста (5% от общего числа отказов), пола или национальности (менее 0,5% в обоих случаях), пишет REGNUM.

Помимо этого, достаточно распространенными являются отказы из-за отсутствия у соискателя требуемых навыков и квалификации (каждый пятый отказ) и несоответствие личных качеств соискателей корпоративной культуре (каждая шестая причина отказа).

Отмечается также, что среди некоторых групп работников распространен добровольный отказ выходить на работу после принятия предложения работодателя (гостинг), а также получение соискателем нового предложения от нынешнего работодателя (контроффер).

Чаще всего контроффер принимают IT-специалисты, бухгалтеры, финансисты, менеджеры по продажам, маркетологи и PR-менеджеры, пишет «Ридус». Гостинг также наиболее распространен среди представителей этих профессий, уточняет «Газета.ру».

Минимальное число отказов соискателям в трудоустройстве поступает по причине непрохождения проверки службой безопасности работодателя, чаще всего с ней сталкиваются соискатели, пытающиеся трудоустроится на госслужбу.

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В ходе исследования специалисты проанализировали обезличенные данные порядка 500 тыс. причин отказов, которые рекрутеры самостоятельно указали при работе с кандидатами в системе Talantix в период с января по июнь 2021 года, пишет сайт kp.ru.

Ранее 5 августа была названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке в этом месяце. Как следует из рейтинга сервиса по поиску профессионалов «Работа.ру», в России самую большую зарплату на удаленке в августе предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter. Такому специалисту готовы платить до 300 тыс. рублей. Уточняется, что работодатель ищет человека с опытом работы от двух лет, пишет НСН.

На втором месте по уровню зарплаты — аналитик–консультант в агентстве спортивной аналитики. Он может рассчитывать на 230 тыс. рублей в месяц. Рекрутер на удаленке может зарабатывать до 150 тыс. рублей. В обязанности специалиста входят подбор кадров, собеседование с кандидатами на различные должности и ведение отчетности.

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