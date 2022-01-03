Российский голкипер Шестеркин стал второй звездой дня в НХЛ
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в пресс-службе организации.
Вратарь отразил 38 бросков в матче регулярного чемпионата против «Тампы», оформив второй шатаут в сезоне. Матч закончился со счетом 4:0, отмечает «Спорт-Экспресс».
Первой звездой дня стал одноклубник Шестеркина Мика Зибанежад, забросивший три шайбы в игре с «Тампой».
Третьей звездой дня признали форварда «Питтсбурга» Эвана Родригеса, он оформил первый в карьере хет-трик в НХЛ в матче с «Сан-Хосе» (8:5).
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ 2 января. Встреча прошла в Нью-Йорке, «Тампа» проиграла третью игру подряд.
Ранее, 1 января, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» установил новый рекорд лиги по голам в большинстве, забросив 275-ю шайбу и обойдя канадца Дэйва Андрейчука.
Благодаря дублю Овечкин вышел на 25-е место по набранным очкам в НХЛ (1370 баллов), обойдя канадца Джонни Буцика (1369).