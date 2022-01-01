Александр Овечкин установил еще один рекорд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» установил новый рекорд лиги по голам в большинстве, забросил 275-ю шайбу и обойди канадца Дэйва Андрейчука.

Как отметил россиянин, он доволен своим достижением – первым быть приятно, подчеркнул 36-летний Овечкин.

«Это прекрасный момент для меня, для команды и болельщиков, да и для самой игры. Но теперь высота взята и нужно двигаться дальше. Хотя, конечно, это крутое достижение, потому что в этом списке очень много великих игроков. Приятно быть первым», - заявил Овечкин, слова которого приводятся на сайте НХЛ.

В текущем сезоне россиянин провел 33-ю игру и набрал 50 очков (24 шайба + 26 передач). В списке бомбардиров идет на третьем месте, а среди лучших снайперов вышел на первое, отмечает Спорт Экспресс.

Благодаря дублю Овечкин вышел на 25-е место по набранным очкам в НХЛ (1370 баллов), обойдя канадца Джонни Буцика (1369).

В матче против «Детройта» Овечкин отличился дублем, Встреча закончилась со счетом 3:1. Россиянина признали третьей звездой дня НХЛ.