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Овечкин вошел в топ-25 лучших бомбардиров НХЛ
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Овечкин вошел в топ-25 лучших бомбардиров НХЛ

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Две шайбы Александра Овечкина и гол Евгения Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

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Дубль позволил Овечкину войти в топ-25 лучших бомбардиров в истории лиги, пишет «Спорт Экспресс» 1 января.

В начале второго периода Пиус Зутер после передачи россиянина Владислава Наместникова вывел «Детройт» вперед, но затем «Вашингтону» удалось переломить ход матча в свою пользу. Свою 11-ю шайбу в сезоне забросил 29-летний российский нападающий Евгений Кузнецов. Затем Овечкин в течение двух минут забросил две шайбы.

На его счету 754 гола в НХЛ.

17 декабря стало известно, что Александр Овечкин возглавил список игроков НХЛ старше 36 лет, которые забросили больше всего шайб в первых 30 играх сезона.

В то же время российский форвард на четвертом месте среди всех игроков НХЛ по числу шайб. Больше в лиге забили только Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766). У Овечкина 752 шайбы.

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