В технополисе «ЭРА» начался «Новогодний хакатон»

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» прошел IT-форум, с которого стартовал «Новогодний хакатон» — форум для IT-специалистов, в ходе которого участники решают задачи-кейсы, рассказали в Минобороны России.

Более 70 участников хакатона — операторы научных рот — объединились в 14 команд, которым было предложено решить три задания, связанных с машинной обработкой и анализом информации. На решение заданий отводится три дня.

Первая задача требовала разработки программного решения (веб-приложения) для автоматической обработки неструктурированных данных. Вторая — создания программного решения для отбора и поиска в потоке данных отвечающих заданным характеристикам объектов. Третья задача предложила участникам разработать прототип веб-приложения для анализа профнавыков специалистов по их поведению Сети.

Проект по созданию хакатонов и популяризации искусственного интеллекта охватит 85 регионов России. Такое заявление сделал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов 15 декабря. Проект запустили в июне 2020 года. Проведены 10 из 116 запланированных мероприятий.