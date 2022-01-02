Польский аналитик оценил борьбу добровольческих батальонов Украины

Польский военный и боец украинского нацбатальона «Айдар» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) подрались в хостеле в польском Вроцлаве. По мнению эксперта Европейского центра геополитического анализа Томаша Янковского, «у поляков нет возможности сформировать реальные представления» об этих бойцах.

«Батальон «Айдар» — одна из тех организаций украинских добровольцев, которые в неправильном смысле этого слова «прославились» во время гражданской войны на Украине. Он был представлен самими украинцами как добровольческий батальон, но на самом деле это была сволочь. Я без колебаний использую такие слова. Всё профинансировал олигарх Игорь Коломойский. Организация, состоящая из националистов и даже неонацистов, таких батальонов там больше. Самая известная в Польше – «Азов», которая в основном состояла из самих неонацистов», — рассказал Янковский 2 января «Известиям».

Он напомнил, что символика организации ссылается на войска «Ваффен СС» времен Второй мировой войны. Это стало вызывать у некоторых людей вопросы: из-за чего была вся война, и действительно ли, как сообщается в СМИ, Украина борется за свободу.

«Может быть, неонацисты получали оружие в руки и совершали военные преступления? «Айдар» тоже был предметом таких обсуждений. Сама украинская сторона также реформировала его, он перестал быть таким самостоятельным батальоном. Проблема с этими добровольческими батальонами во время войны заключалась в том, что они редко слушали украинское командование. Царил беспредел, и эти батальоны подчинялись своим спонсорам, а не украинской армии», — пояснил эксперт.

Янковский добавил, что украинцы и поляки зачастую не имеют представления об этих батальонах, так как «в СМИ у нас есть конфетная пропаганда об «Айдаре» или других украинских боевиках».

«Скорее, в СМИ представлены фотографии замечательных добровольцев, сражающихся за Украину, поэтому у поляков нет возможности сформировать правильные взгляды. Хотя популярность неонацистской символики вызывает отвращение у поляков. Польша как никакая другая нация в Европе пережила гитлеризм, поэтому любые ассоциации с этой формацией дисквалифицируют их», — подчеркнул аналитик.

По мнению Янковского, информации о событиях в Вроцлаве не много. Власти и СМИ страны о таком не пишут. Скорее это удел независимых блогов и малопопулярных сайтов, предположил собеседник.

«Айдаровцы — люди Коломойского, и он не жалеет средств на хороший пиар и в Польше. [Президент Украины] Владимир Зеленский также не жалеет денег. Это видно по тому, сколько статей появляется в нашей стране в пользу украинского президента. Так что несложно догадаться, кто является спонсором в этих вопросах», — сказал он.

Конфликт в хостеле, где проживали украинские рабочие, произошел, когда к ним ворвались четверо поляков в нетрезвом состоянии. В хостеле также находился боец «Айдара», который нанес увечья двум нападавшим, после чего остальные сбежали.

В субботу, 1 января, на Украине прошло факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения пособника нацистов Степана Бандеры. В акции участвовали от 1 тыс. до 1,5 тыс. человек. Данное мероприятие стало ежегодным, оно проводится в украинской столице в первый день нового года.

14 октября националисты провели в центре Киева марш в честь годовщины создания «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана террористической и запрещена в РФ) по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Участники марша начали собираться в парке Шевченко и принесли с собой, среди прочего, флаги «Правого сектора» (запрещен в РФ). Акция проходила под песню «Батько наш — Бандера». При этом участники шествия с ошибкой написали имя Бандеры на плакате.