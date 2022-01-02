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Экономист дала советы по увеличению размера пенсий

Экономист Финогенова рассказала, как увеличить пенсию
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Для того, чтобы увеличить размер пенсионных выплат, необходимо выйти на пенсию позже или монетизировать льготы. Об этом рассказала 2 января профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Существует два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40%», — отметила Финогенова.

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При этом, по ее словам, в настоящее время эти выгоды «во многом сводятся на нет» из-за инфляции. Эксперт также добавила, что при наступлении 80 лет базовая часть пенсии увеличивается в два раза.

Ко второму способу профессор отнесла монетизацию льгот. Финогенова в беседе с ura.ru обратила внимание на возможность отказаться от части льгот и получать их в размере примерно 1,5 тыс. рублей в месяц, как доплату к пенсии.

Кроме того, она указала на важность получения «белой» зарплаты. В таком случае гражданин накопит больше индивидуальных пенсионных баллов, а наиболее надежный вариант — негосударственные пенсионные накопления, которыми нужно начать заниматься практически с первой зарплаты.

Вместе с тем с 1 января россияне, уволенные в связи с сокращениями, могут выйти на пенсию досрочно. Обязательным условием в данном случае являются сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника.

Также с 1 января в России проиндексированы на 5,9% страховые пенсии. В 2022 году подать заявление на выплату вышеуказанной пенсии смогут женщины с 56,5 года, а также мужчины с 61,5 года.

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