Политолог Золотарев прокомментировал шествие памяти Бандеры

Политологи считают хорошим показателем то, что в этом году шествие поддержало очень мало людей. Отмечается, что радикалы восхваляют соратников националиста Степана Бандеры потому, что других героев у них нет, передает телеканал «Известия».

«Украинский мейнстрим сейчас рассказывает о том, что пока доблестная ОУН (организация признана экстремистской и запрещена в РФ — Ред.) громила гитлеровские полчища, Красная армия отсиживалась в окопах Сталинграда. Но судя по тому, сколько собирает День Победы 9 мая, от которого по факту государство дистанцировалось, но несмотря на то, что государство играет теперь в 8 мая с красным маком, — количество людей, собирающихся на 9 мая и количество людей, собирающееся на 1 января — наглядно показывает, кого поддерживают украинцы», — указал политолог Андрей Золотарев.

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