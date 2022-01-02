Из-за непогоды в Египте погибли три человека

Три человека погибли в Египте в результате сильных ливней. В шести провинциях отменены занятия у школьников, передает телеканал «Известия». Житель Кафр-эш-Шейха погиб от удара электрическим током. Мужчина прикоснулся к мокрым проводам. Ещё один человек стал жертвой аварии на скользкой дороге. После дождя в Александрии рухнул двухэтажный дом. Из-под завалов извлекли одного погибшего. На Хургаду обрушился град, пальмы покрыл липкий слой снега.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.