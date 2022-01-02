Прямой эфир
Наука
В МЧС предупредили о подлете к Земле в апреле 2029 года опасного астероида
Мир
Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа
Происшествия
Празднующие Новый год в Крыму запустили фейерверк в балкон соседнего дома
Общество
Гинцбург назвал сроки поступления в оборот назальной вакцины
Общество
Собянин перечислил основные достижения Москвы в 2021 году
Происшествия
Следовавший из Москвы в Челябинск самолет экстренно вернулся в аэропорт
Экономика
В Британии спрогнозировали самый высокий за 26 лет уровень топливной бедности
Политика
Аксенов прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
Мир
В США назвали пять самых опасных российских вооружений
Общество
В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте

Елизавета II даровала титул супруге принца Чарльза

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Королева Великобритании Елизавета II в канун Нового года даровала супруге своего сына принца Чарльза — Камилле Паркер-Боулз высочайший титул. Об этом говорится на сайте Букингемского дворца 31 декабря

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Ее величеству королеве было милостиво угодно назначить ее королевское высочество герцогиню Корнуоллскую Королевской дамой Благороднейшего ордена Подвязки. Назначения вступают в силу с 1 января 2022 года», — сообщили там.

Тот факт, что Камиллу сделали дамой ордена Подвязки, — это намек на то, что она ближе к титулу королевы, чем принцессы-консорта. Такой чести не удостаивалась даже принцесса Диана.

«Тот факт, что королева даровала титул герцогине Корнуоллской, является величайшим признанием на сегодняшний день той роли, которую Камилла Паркер-Боулз теперь играет в жизни монархии. В конце концов, эта честь ускользнула даже от Дианы», — пишет Daily Mail.

Орден Подвязки в 1348 году учрежден Эдуардом III. Титул имеет три уровня: первый — рыцари-компаньоны и дамы-компаньонки (24 выдающихся общественных деятеля, отобранных лично монархом); второй — «дополнительные» рыцари и дамы — почетное звание для иностранных монархов; третий и самый старший титул — королевские рыцари и дамы: традиционно их число ограничено несколькими членами семьи, родившимися в королевской семье, плюс — супруги правителя.

«Этот титул свидетельствует о полном доверии королевы к герцогине Корнуоллской», — уверен писатель и телеведущий, специалист королевским орденам и автор книги «Королевские ордена» (Royal Orders) Хьюго Викерс.

В первый день года титул кавалера Благороднейшего ордена Подвязки королева даровала бывшему премьер-министру Тони Блэру. Блэр занимал пост премьер-министра королевства в 1997-2007 годах. В настоящее время он является исполнительным председателем некоммерческой организации Институт глобальных изменений Тони Блэра.

15 декабря принц Чарльз посвятил в рыцари семикратного чемпиона мира «Формулы-1» гонщика Льюиса Хэмилтона. Спортсмен получил рыцарское звание в знак признания исторических достижений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021