Елизавета II даровала титул супруге принца Чарльза

Королева Великобритании Елизавета II в канун Нового года даровала супруге своего сына принца Чарльза — Камилле Паркер-Боулз высочайший титул. Об этом говорится на сайте Букингемского дворца 31 декабря

«Ее величеству королеве было милостиво угодно назначить ее королевское высочество герцогиню Корнуоллскую Королевской дамой Благороднейшего ордена Подвязки. Назначения вступают в силу с 1 января 2022 года», — сообщили там.

Тот факт, что Камиллу сделали дамой ордена Подвязки, — это намек на то, что она ближе к титулу королевы, чем принцессы-консорта. Такой чести не удостаивалась даже принцесса Диана.

«Тот факт, что королева даровала титул герцогине Корнуоллской, является величайшим признанием на сегодняшний день той роли, которую Камилла Паркер-Боулз теперь играет в жизни монархии. В конце концов, эта честь ускользнула даже от Дианы», — пишет Daily Mail.

Орден Подвязки в 1348 году учрежден Эдуардом III. Титул имеет три уровня: первый — рыцари-компаньоны и дамы-компаньонки (24 выдающихся общественных деятеля, отобранных лично монархом); второй — «дополнительные» рыцари и дамы — почетное звание для иностранных монархов; третий и самый старший титул — королевские рыцари и дамы: традиционно их число ограничено несколькими членами семьи, родившимися в королевской семье, плюс — супруги правителя.

«Этот титул свидетельствует о полном доверии королевы к герцогине Корнуоллской», — уверен писатель и телеведущий, специалист королевским орденам и автор книги «Королевские ордена» (Royal Orders) Хьюго Викерс.

В первый день года титул кавалера Благороднейшего ордена Подвязки королева даровала бывшему премьер-министру Тони Блэру. Блэр занимал пост премьер-министра королевства в 1997-2007 годах. В настоящее время он является исполнительным председателем некоммерческой организации Институт глобальных изменений Тони Блэра.

15 декабря принц Чарльз посвятил в рыцари семикратного чемпиона мира «Формулы-1» гонщика Льюиса Хэмилтона. Спортсмен получил рыцарское звание в знак признания исторических достижений.