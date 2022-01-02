Пожар в жилом доме в Сухом Логе локализован

Пожар в трехэтажном жилом доме в городе Сухой Лог локализован. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 05:25 (03:25 мск) пожар по улице Милицейской в городе Сухом Логе локализован. Огнеборцы принимают меры по ликвидации открытого горения», — говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 50 человек личного состава, 15 единиц спецтехники.

Возгорание произошло 2 января. Площадь пожара составила 500 кв.м. Огнем были объяты чердачное перекрытие и четыре квартиры. Спасатели эвакуировали из горящего здания 40 человек. В результате пожара пострадали два человека, которых доставили в больницу. Врачи диагностировали у них симптомы легкого отравления продуктами горения.

Пункт временного размещения открыт в ближайшей школе.