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В Свердловской области из горящего дома эвакуировали 40 человек

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В Свердловской области в городе Сухой Лог в воскресенье, 2 января, на крыше трехэтажного многоквартирного дома возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС по России.

Отмечается, что возгорание произошло в здании на Милицейской улице.

По информации ведомства, площадь возгорания составляет 500 кв. м. Огнем объяты чердачное перекрытие и четыре квартиры.

Борьба с огнем осложняется особенностями конструкции дома — деревянными перекрытия и пустотами между ними.

Всего из горящего здания были эвакуированы 40 человек. В результате пожара пострадали два человека, которых доставили в больницу. Врачи диагностировали у них симптомы легкого отравления продуктами горения.

Пункт временного размещения открыт в ближайшей школе.

В тушении пожара принимают участие 27 человек личного состава МЧС, девять единиц спецтехники.

Ранее, 1 января, в Сочи, в заброшенном здании, расположенном на улице Первомайская во второй раз произошло возгорание. Причина возгорания не уточнялась, но пламя, как и во второй раз, распространилось по крыше дома. Очевидцы происшествия предположили, что здание поджигают намеренно. Впервые пожар в нем произошел накануне, 31 декабря. Тогда стало известно, что в строении никто не проживает.

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