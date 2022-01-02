Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 2 января, нанесла удар по военным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Военные отметили, что это стало ответом на запуск ракет из палестинского анклава в субботу утром.

«Когда по всему миру запускали салюты в честь Нового года, террористы в Газе начали 2022 год по-другому — с ракетных обстрелов Израиля. В ответ на это мы нанесли удар по террористическим объектам ХАМАС в Газе: заводу по производству ракет и военным постам ХАМАС», — говорится в сообщении.

В армии Израиля заявили, что вся ответственность за происходящее в секторе Газа и исходящие с его территории угрозы лежит на ХАМАС.

Ранее, 1 января, в ЦАХАЛ заявили, что засекли пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря, снаряды упали у побережья в центральной части Израиля. Согласно существующему протоколу, сирены воздушной тревоги не активировались и перехват не производился.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре призывал решать проблемы мира в регионе через ООН. Он также заявлял о поддержке любых предложений по прямым переговорам Палестины и Израиля.

15 сентября в Израиле заявили о готовности пойти на уступки в переговорах с палестинцами, об этом рассказал посол государства в РФ Александр Бен Цви. По его словам, с противоположной стороны нет стремления пойти на компромисс в переговорах.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.