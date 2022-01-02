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Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 января

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Облачная погода с прояснениями, преимущественное отсутствие осадков, гололедица и до 9 градусов мороза ожидают москвичей в воскресенье, 2 января. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –9 до –7 градусов, ночью — до 14 градусов мороза.

На территории Московской области синоптики прогнозируют до 9 градусов ниже нуля днем и до –17 градусов — ночью.

Ожидается ветер северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Ранее, 31 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил жителей столицы о резком похолодании в ночь на 2 января — температура воздуха опустится вплоть до 10 градусов мороза. Так, новогодняя ночь пройдет с оттепелью, после которой установится типичная январская погода.

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