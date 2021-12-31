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Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве в ночь на 2 января
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Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве в ночь на 2 января

Синоптик «Фобоса» Синенков: в Москве в ночь на 2 января ожидается резкое похолодание
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Москвичей в ночь на 2 января ожидает резкое похолодание, температура воздуха опустится до –8...–10 градусов. Об этом рассказал в пятницу, 31 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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«Уже в ночь на воскресенье снова резкое похолодание, –9...–11 градусов, и в воскресенье, 2 января, температура будет –8...–10 градусов. Вот такая оттепель — комфортная новогодняя ночь, а потом такая типичная для января погода», — отметил Синенков в беседе с «РИА Новости».

Вместе с тем облачную погоду, небольшой снег и гололедицу пообещали москвичам 31 декабря. Днем в Москве ожидается от 3 до 1 градуса ниже ноля, ночью сохранятся аналогичные показатели.

28 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первый день 2022 года в Москве будет теплее нормы на четыре градуса.

27 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается «скандинавская еврозима». По его словам, ожидаются слабые морозы, характерные для Скандинавии.

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