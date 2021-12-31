Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 декабря
Облачную погоду, небольшой снег и гололедицу пообещали москвичам в пятницу, 31 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве ожидается от 3 до 1 градуса ниже ноля, ночью сохранятся аналогичные показатели.
В области в дневное и ночное время суток столбики термометров могут опуститься до –6 градусов.
Ветер будет дуть южный со скоростью 2–7 м/c.
Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.
28 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первый день 2022 года в Москве будет теплее нормы на четыре градуса, и со 2 января начнется оттепель.
27 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Москве ожидается «скандинавская еврозима».