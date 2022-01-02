В Сыктывкаре потушен крупный пожар в многоквартирном доме

Пожарные проводят проливку конструкций после ликвидации пожара в жилом доме в Сыктывкаре, откуда 1 января эвакуировали 15 человек, сообщили «Известиям» в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Коми.

«На момент прибытия первых пожарных подразделений огнем были охвачены квартиры в третьем подъезде и часть кровли. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций. Причины пожара устанавливаются. Информации о погибших не поступало», — уточнили в ведомстве.

Возгорание произошло вечером 1 января в двухэтажном многоквартирном доме по адресу переулок Зои Космодемьянской, дом 3.

В Сочи, в заброшенном здании, расположенном на улице Первомайская, 1 января во второй раз произошло возгорание. Причина возгорания не уточнялась, но пламя, как и во второй раз, распространилось по крыше дома. Очевидцы происшествия предположили, что здание поджигают намеренно. Впервые пожар в нем произошел накануне, 31 декабря. Тогда стало известно, что в строении никто не проживает.