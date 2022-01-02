Прямой эфир
Мир
Факельное шествие в честь Бандеры завершилось у офиса Зеленского
Мир
В Париже начался митинг против вакцинных пропусков и политики Макрона
Политика
Аксенов прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
Спорт
Экипаж россиянина Николаева занял первое место в прологе ралли «Дакар»
Мир
На Украине заявили о территориальных претензиях на четыре региона РФ
Происшествия
Петарда взорвалась в руках у подростка в Химках
Общество
Путин отметил госнаградами медработников за борьбу с COVID-19
Происшествия
Фура с топливом перевернулась на МКАД в Москве
Политика
Путин освободил Абелина от должности помощника секретаря Совбеза РФ
Спорт
Фетисов осудил поведение хоккеистов молодежной сборной РФ на авиарейсе

В Сыктывкаре потушен крупный пожар в многоквартирном доме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожарные проводят проливку конструкций после ликвидации пожара в жилом доме в Сыктывкаре, откуда 1 января эвакуировали 15 человек, сообщили «Известиям» в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Коми.

«На момент прибытия первых пожарных подразделений огнем были охвачены квартиры в третьем подъезде и часть кровли. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций. Причины пожара устанавливаются. Информации о погибших не поступало», — уточнили в ведомстве.

Возгорание произошло вечером 1 января в двухэтажном многоквартирном доме по адресу переулок Зои Космодемьянской, дом 3.

В Сочи, в заброшенном здании, расположенном на улице Первомайская, 1 января во второй раз произошло возгорание. Причина возгорания не уточнялась, но пламя, как и во второй раз, распространилось по крыше дома. Очевидцы происшествия предположили, что здание поджигают намеренно. Впервые пожар в нем произошел накануне, 31 декабря. Тогда стало известно, что в строении никто не проживает.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021