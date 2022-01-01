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В заброшенном здании в Сочи во второй раз произошел пожар

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В заброшенном здании в Сочи, расположенном на улице Первомайская, во второй раз произошло возгорание, о чем стало известно в субботу, 1 января, из видео, предоставленного очевидцам инцидента.

Пожарным удалось ликвидировать пламя, которое распространилось по кровле здания на площади 250 кв. м. В ликвидации возгорания были задействованы 18 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Очевидцы происшествия предположили, что здание поджигают намеренно. Впервые пожар в нем произошел накануне, 31 декабря. Тогда стало известно, что в строении никто не проживает.

Причина возгорания не уточнялась, но пламя, как и во второй раз, распространилось по крыше дома.

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